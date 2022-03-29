Призвавший бомбить Азербайджан депутат извинился

Призвавший ударить по Азербайджану депутат Делягин извинился за свои слова

Депутат Госдумы Михаил Делягин, который в эфире телеканала «Россия» призвал бомбить Азербайджан, извинился за свои слова. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Ранее Михаил Делягин в эфире программы «60 минут» призвал «наказать Баку» за то, что Азербайджан, по его мнению, ответственен за очередное обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Кроме того, он заявил о необходимости бомбардировок нефтяных месторождений в республике.

Делягин принес свои извинения всем, «кто был испуган или обижен, или оскорблен» его словами. Также депутат подчеркнул, что его поняли неправильно, а подобное поведение он позволил себе из-за формата телевизионного шоу.

«Тем не менее я считаю, что я, пожертвовав своей репутацией, принес большую пользу азербайджанскому народу, потому что некоторая часть азербайджанской бюрократии, я надеюсь, будет вести себя разумно», — добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призыв Делягина. Он попросил депутата контролировать свои эмоции и воздержаться от недружественных заявлений в отношении Азербайджана.