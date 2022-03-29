В Кремле прокомментировали призыв депутата бомбить Азербайджан

Песков попросил депутата Делягина, призвавшего «наказать Баку», контролировать эмоции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призыв депутата Госдумы Михаила Делягина «наказать Баку», прозвучавший в эфире телеканала «Россия». Цитату представителя Кремля приводит ТАСС.

Песков попросил Делягина контролировать свои эмоции и воздержаться от недружественных заявлений в отношении Азербайджана. «Это заявление лежит в плоскости личных эмоций, которые бьют через край», — счел Песков. Он также подчеркнул, что слова депутата никоим образом не соответствуют линии Москвы, отметив, что Азербайджан относится к категории государств-партнеров.

Михаил Делягин в эфире программы «60 минут» призвал «наказать Баку» за то, что Азербайджан, по его мнению, ответственен за очередное обострение ситуации в Нагорном Карабахе, и заявил о необходимости бомбардировок нефтяных месторождений в республике.

Также 29 марта Дмитрий Песков заявил, что Москва прикладывает усилия по поддержанию мира в Нагорном Карабахе.