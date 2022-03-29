Кремль заявил о поддержании мира в районе Карабаха

Песков заявил, что Россия прикладывает усилия по поддержанию мира в районе Карабаха

Москва прикладывает усилия по поддержанию мира в Нагорном Карабахе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Россия прикладывает очень энергичные усилия к продолжению усилий по поддержанию мира в районе Карабаха и по выполнению всеми соответствующими сторонами своих обязательств», — отметил представитель Кремля.

Ранее Дмитрий Песков заявил о важности выполнения сторонами конфликта в Нагорном Карабахе договоренностей, которые были достигнуты ранее.

В начале марта 2022 года Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в минометном обстреле села. По утверждениям властей республики, азербайджанские военнослужащие по громкоговорителю угрожали жителям села Тагавард Мартунинского района.

Позднее вооруженные силы Азербайджана вошли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории НКР. После чего в районе населенного пункта Фурух ими были нанесены четыре удара с беспилотников.