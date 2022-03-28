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Кремль заявил о важности выполнения договоренностей по Карабаху

Пресс-секретарь Путина Песков заявил о важности выполнения договоренностей по Карабаху

Фото: Artem Mikryukov / Reuters

В настоящее время важно, чтобы стороны конфликта в Нагорном Карабахе выполнили договоренности, которые были достигнуты ранее. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

На вопрос о том, как власти относятся к призыву увеличить численность российского миротворческого контингента, пресс-секретарь главы государства ответил, что его необходимо задавать российским военным. «Они в контакте и с азербайджанской стороной, и с армянской», — добавил Песков.

В начале марта Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в минометном обстреле села. Как уточнили власти республики, азербайджанские военнослужащие по громкоговорителю угрожали жителям села Тагавард Мартунинского района, а также требовали покинуть населенный пункт.

Позже вооруженные силы Азербайджана вошли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории НКР. Так, азербайджанские военные нанесли четыре удара с беспилотников типа «Байрактар ТБ-2» в районе населенного пункта Фурух.

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Юлия Ямпольская
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