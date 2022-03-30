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Назван способ предотвратить неизлечимую деменцию

Ученые Австралии назвали здоровый образ жизни способом предотвратить деменцию

Фото: Bernd Thissen / DPA / Globallookpress.com

Ученые Университета Монаша в Австралии показали, что люди, живущие в более богатых районах, имеют лучшую память и меньший риск развития деменции. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале JAMA Network Open.

В исследовании проанализированы данные, собранные в период с 2016 по 2020 год в рамках долгосрочного исследования, в котором приняли участие 4656 участников в возрасте от 40 до 70 лет без деменции. Оказалось, что более высокий социально-экономический статус был связан с лучшими показателями памяти и более низкими показателями риска этого заболевания.

По словам ученых, поскольку здоровый образ жизни является ключевым способом снизить риск развития деменции или предотвратить ее, важно, чтобы каждый человек имел доступ к спортивным залам, общественным бассейнам, зеленым насаждениям и здравоохранению. Считается, что до 40 процентов случаев деменции потенциально предотвратимы.

Деменцией называют симптоматику большой группы заболеваний, которые вызывают прогрессирующее ухудшение когнитивных и физических способностей человека. Деменция чаще всего встречается у людей старше 65 лет, и эффективных лекарств против нее не существует.

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Александр Еникеев
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