Рост цен в Германии поставил 40-летний рекорд

Инфляция в Германии в марте на годовом уровне достигла 7,3 процента

Темпы роста цен в Германии в марте на годовом уровне составляют 7,3 процента, свидетельствуют предварительные оценки, опубликованные статистическим ведомством Destatis. По сравнению с предыдущим месяцем инфляция составляет 2,5 процента.

Показатель поставил рекорд, достигнув максимального уровня более чем за 40 лет, отмечает Reuters. Инфляция разгоняется на фоне подорожания газа и нефтепродуктов после начала операции России на Украине.

Аналитики, опрошенные агентством, ожидали менее значительного роста — в 6,3 процента. «Добро пожаловать в 1970-е! Во всяком случае в том, что касается роста цен на продукты, товары и энергию», — прокомментировал специалист Landesbank Baden-Wuerttemberg Йенс-Оливер Никлаш.

Ранее 30 марта стало известно, что Берлин запустил в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок энергоносителей из России. Как сообщил вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек, планом предусмотрены три ступени, пока задействована первая. Она предполагает мониторинг ситуации, будет создан кризисный штаб. Хабек добавил, что Германия не станет платить за поставляемый Россией газ в рублях и нарушать действующие контракты.

