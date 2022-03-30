Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Германия запустила чрезвычайный план на случай остановки поставок газа из России

Вице-канцлер ФРГ Хабек запустил план предупреждения ЧС на случай прекращения поставок газа

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Власти Германии запустили в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок энергоносителей из России. Об этом заявил вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек, передает ТАСС.

«Со стороны России был ряд заявлений о том, что если оплаты за энергоносители в рублях не произойдет, то поставки будут остановлены. Чтобы подготовиться к такой ситуации, я сегодня утром объявил о первом уровне предупреждения в рамках газовой директивы», — заявил о решении он.

Котировки TTF1! от TradingView

Власти ФРГ пояснили, что чрезвычайным планом предусмотрены три ступени, пока задействована первая. Она предусматривает мониторинг ситуации, будет создан кризисный штаб. Хабек добавил, что Германия не станет платить за поставляемый Россией газ в рублях и нарушать действующие контракты. Министр добавил, что немецкие компании так же оценивают ситуацию. Хабек заверил, что в стране нет перебоев в снабжении, а хранилища заполнены на 25 процентов.

Ранее промышленные союзы Германии предупредили о риске остановки сталелитейных, химических и бумажных производств в течение нескольких недель, если страна откажется от покупки энергоносителей из России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Медведев объявил о новой эре
Число погибших при попадании снаряда в жилой дом в Донецке выросло до двух
Разработана способная заменить биопсию технология
Минобороны сообщило об уничтожении штаба украинских сил специальных операций
Стало известно об уничтожении десяти беспилотников ВСУ за сутки
Минобороны заявило о сбитом украинском Су-24 вблизи белорусской границы
Украина призвала направить миссию ООН в Чернобыльскую зону
Минобороны отчиталось об уничтожении крупных складов на Украине
Главы МИД КНР и России указали на контрпродуктивный характер санкций США
Способ воровства телефонов у пассажиров в московском метро попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.