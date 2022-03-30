Германия запустила чрезвычайный план на случай остановки поставок газа из России

Вице-канцлер ФРГ Хабек запустил план предупреждения ЧС на случай прекращения поставок газа

Власти Германии запустили в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок энергоносителей из России. Об этом заявил вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек, передает ТАСС.

«Со стороны России был ряд заявлений о том, что если оплаты за энергоносители в рублях не произойдет, то поставки будут остановлены. Чтобы подготовиться к такой ситуации, я сегодня утром объявил о первом уровне предупреждения в рамках газовой директивы», — заявил о решении он.

Власти ФРГ пояснили, что чрезвычайным планом предусмотрены три ступени, пока задействована первая. Она предусматривает мониторинг ситуации, будет создан кризисный штаб. Хабек добавил, что Германия не станет платить за поставляемый Россией газ в рублях и нарушать действующие контракты. Министр добавил, что немецкие компании так же оценивают ситуацию. Хабек заверил, что в стране нет перебоев в снабжении, а хранилища заполнены на 25 процентов.

Ранее промышленные союзы Германии предупредили о риске остановки сталелитейных, химических и бумажных производств в течение нескольких недель, если страна откажется от покупки энергоносителей из России.