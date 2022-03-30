В Германии предупредили о риске остановки производств без газа из России

Отказ от газа из России может привести к остановке промышленных производств ФРГ

Крупнейшие промышленные союзы Германии предупредили о риске остановки сталелитейных, химических и бумажных производств в течение нескольких недель, если в ФРГ откажутся от импорта энергоносителей из России, пишет Bloomberg.

«Взрывные цены на энергоносители, но, прежде всего, возможное газовое эмбарго, сильно ударят по энергоемкой промышленности», — сказал президент немецкого химического профсоюза IGBCE Майкл Вассилиадис. Это может привести не только к потере рабочих мест, но и к быстрому коллапсу цепочек промышленного производства в Европе с глобальными последствиями, уверен он.

По данным федерального статистического управления Германии, Россия заработала около трех миллиардов евро на экспорте энергоносителей в страну в январе. Министр экономики Роберт Хабек ранее заявил, что Германия планирует снизить вдвое свою зависимость от российского газа и нефти к концу года, а также хочет построить как минимум два терминала сжиженного природного газа (СПГ) на побережье Северного моря.

К 2024 году доля поставок газа из России в ФРГ должна снизиться до 10 процентов. При этом генеральный директор немецкого энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум считает, что Германии потребуется три года, чтобы найти альтернативных поставщиков газа.