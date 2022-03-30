Россия призвала США к неполитизированному диалогу по ядерной безопасности

Посол РФ в США Антонов призвал США вернуться к неполитизированному диалогу в области ФЯБ

Российская сторона призывает США вернуться к неполитизированному, профессиональному диалогу в области физической ядерной безопасности (ФЯБ). Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, его цитирует ТАСС.

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявления заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс о том, что действия РФ на Украине представляют угрозу режиму физической ядерной безопасности.

«Подобные заявления — очередная попытка перенести русофобскую риторику на многосторонние площадки. Призываем Вашингтон вернуться к неполитизированному, профессиональному диалогу в области ФЯБ», — сказал Антонов.

Ранее в марте The New York Times сообщала, что Белый дом сформировал команду из должностных лиц, которым поручено разработать план ответных действий США и их союзников в том случае, если Россия применит ядерное оружие. Группа, получившая название «Тигр», не исключает, что российские военные могут напасть на предназначенные для Украины конвои с вооружением и помощью на территории стран НАТО.