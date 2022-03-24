США задумали разработку плана на случай применения Россией ядерного оружия

NYT заявила, что США готовят план на случай применения Россией ядерного оружия

Белый дом сформировал команду из должностных лиц, которым поручено разработать план ответных действий США и их союзников в том случае, если Россия применит ядерное оружие. О запланированной разработке сообщает The New York Times, ссылаясь на собственные источники.

Группа, получившая название «Тигр», не исключает, что российские военные могут напасть на предназначенные для Украины конвои с вооружением и помощью на территории стран НАТО. Чиновники размышляют над тем, как не позволить начаться военным действиям на территориях соседних с Украиной государств, включая Молдавию и Грузию, а также подготовить страны Европы к притоку беженцев.

Документ о создании группы был подписан помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном 28 февраля. «Тигр» помог разработать «методички» по введению санкций в отношении России, увеличению численности войск в государствах-членах НАТО и вооружению ВСУ.

Позиция России о ядерном оружии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала CNN заявил о том, что Россия может применить ядерное оружие только в том случае, если будет создана реальная угроза ее безопасности.

У нас есть концепция национальной безопасности, она в открытом доступе, вы можете прочитать все причины, по которым может использоваться ядерное оружие. Кроме использования в случае реальной угрозы существованию страны, других причин, упомянутых в этом тексте, нет

Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента России

Ядерные амбиции Киева

21 марта российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) подтвердили, что разыграли министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Из опубликованного отрывка диалога следует, что британский политик не исключил возможности оказания помощи Украине в вопросе разработки ядерного оружия.

Источник в Минобороны Британии после публикации скандального видео разговора пранкеров и главы ведомства Бена Уоллеса заявил, что само видео является «подделкой и мусором», а также опроверг планы помогать Киеву с ядерным оружием.

«Это поддельное видео. Чего вы на нем не слышите, так это того, что министр обороны также говорит, что Великобритания не может иметь ничего общего с предполагаемыми ядерными амбициями Украины, потому что привержена Договору о нераспространении ядерного оружия», — заявил источник.

16 марта президент России Владимир Путин рассказал, что в обозримом будущем украинские власти могли получить ядерное оружие, его целью была бы Россия. По словам главы государства, киевские власти озвучили намерение создать собственное ядерное оружие и средства его доставки. «Это была реальная угроза», — подчеркнул Путин.

