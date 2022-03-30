Путин созвонился с премьером Италии из-за Украины и российского газа

Путин обсудил с премьером Италии Драги переход на оплату в рублях за российский газ

Между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Италии Марио Драги состоялся телефонный разговор, сообщила пресс-служба Кремля.

Сообщается, что лидеры двух стран созвонились по инициативе Драги. Они обсудили ход переговоров представителей России и Украины и переход на оплату в рублях при расчетах за поставки природного газа в Европу.

Ранее Путин провел телефонные переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Путин заверил немецкого лидера, что решение о переходе на расчет в рублях не должно привести к ухудшению контрактных условий для европейских компаний-импортеров российского газа. Отдельно отмечается, что этот вопрос дополнительно обсудят эксперты из России и Германии.