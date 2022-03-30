В России оценили предложение о расширении экспорта за рубли

Экс-замминистра сельского хозяйства Холод указал на сложность расширения экспорта за рубли

Предложение о расширении российского экспорта с расчетом в рублях столкнется со сложностями, поскольку рублевая денежная масса не выходит в объемах, способных покрыть промышленный спрос, считает экс-замминистра сельского хозяйства Леонид Холод. Инициативу он оценил в разговоре с «Лентой.ру».

Кремль рассмотрит идею председателя Госдумы Вячеслава Володина о расширении списка экспортируемых Россией за рубли товаров, допустил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Это идея, которая, безусловно, должна прорабатываться с учетом того, что существуют страны, которые проявляют взаимный интерес к взаиморасчетам в национальных валютах», — сказал он.

«Видимо, ситуация будет такой же, как сейчас с газом. Рубль является конвертируемой валютой, запасов, которыми можно было бы платить в больших объемах, почти нет. Есть, конечно, обменный фонд, но не более. Валюта выходит не в товарных объемах, а в потребительских. Турция вроде как заявила о готовности к такому варианту, но мы не знаем, готовы ли они к обслуживанию рублевой массой промышленных поставок. С газом ситуация похожая. А ведь это вещь куда более нужная, чем другие наши товары», — сказал Холод.

Финансовый аналитик Николай Подлевских предположил, что реализация предложения Володина возможна в течение нескольких лет.

«Я думаю, что, скорее всего, это произойдет в обозримой перспективе, в течение, может, нескольких лет. Но в ближайшее время, действительно, будут серьезные противостояния, в том числе, и по продаже газа за рубли», — сказал он.

23 марта президент России Владимир Путин объявил о переводе платежей за газ в рубли. По словам главы государства, доллар и евро себя скомпрометировали, поэтому теперь Москва будет поставлять газ недружественным странам, принимая оплату только в рублях.