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Кремль допустил расширение списка экспортируемых за рубли товаров

Пресс-секретарь Путина Песков допустил расширение списка экспортируемых за рубли товаров

Фото: Сергей Гунеев / Reuters

Кремль рассмотрит идею председателя Госдумы Вячеслава Володина о расширении списка экспортируемых Россией за рубли товаров, допустил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Это идея, которая, безусловно, должна прорабатываться с учетом того, что существуют страны, которые проявляют взаимный интерес к взаиморасчетам в национальных валютах», — сказал он. По словам Пескова, престиж доллара как основной мировой резервной валюты «зашатался», а доверие к прочим международным валютам также «не на высшем уровне», поэтому неизбежной альтернативой станет расширение использования нацвалют.

Представитель Кремля заверил, что правительство в данный момент работает над этим вопросом. Он также заявил, что это отвечает интересам России.

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Ранее 30 марта Володин предложил расширить список экспортируемых за рубли товаров. По его словам, западные страны сами сделали все, чтобы подорвать доверие к доллару и евро. Председатель нижней палаты парламента заявил, что Россия может начать продавать за рубли не только газ, но и уголь, лес, нефть, металлы, зерно, масло, удобрения.

23 марта президент России Владимир Путин объявил о переводе платежей за газ в рубли. По словам главы государства, доллар и евро себя скомпрометировали, поэтому теперь Москва будет поставлять газ недружественным странам, принимая оплату только в рублях.

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Алина Гончарова
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