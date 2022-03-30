Кремль допустил расширение списка экспортируемых за рубли товаров

Пресс-секретарь Путина Песков допустил расширение списка экспортируемых за рубли товаров

Кремль рассмотрит идею председателя Госдумы Вячеслава Володина о расширении списка экспортируемых Россией за рубли товаров, допустил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Это идея, которая, безусловно, должна прорабатываться с учетом того, что существуют страны, которые проявляют взаимный интерес к взаиморасчетам в национальных валютах», — сказал он. По словам Пескова, престиж доллара как основной мировой резервной валюты «зашатался», а доверие к прочим международным валютам также «не на высшем уровне», поэтому неизбежной альтернативой станет расширение использования нацвалют.

Представитель Кремля заверил, что правительство в данный момент работает над этим вопросом. Он также заявил, что это отвечает интересам России.

Ранее 30 марта Володин предложил расширить список экспортируемых за рубли товаров. По его словам, западные страны сами сделали все, чтобы подорвать доверие к доллару и евро. Председатель нижней палаты парламента заявил, что Россия может начать продавать за рубли не только газ, но и уголь, лес, нефть, металлы, зерно, масло, удобрения.

23 марта президент России Владимир Путин объявил о переводе платежей за газ в рубли. По словам главы государства, доллар и евро себя скомпрометировали, поэтому теперь Москва будет поставлять газ недружественным странам, принимая оплату только в рублях.