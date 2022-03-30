Эстония попросила НАТО разместить в Прибалтике боеспособные подразделения

Премьер Эстонии Каллас призвала НАТО разместить в Прибалтике боеспособные подразделения

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас попросила НАТО разместить в Прибалтике боеспособные подразделения. Об этом сообщает ТАСС.

Каллас призвала НАТО укрепить свои позиции в Прибалтике и разместить в регионе боеспособные подразделения, поддерживаемые средствами противовоздушной обороны (ПВО) и дальнего огня. «Мы должны перейти от охраны воздушного пространства к противовоздушной обороне. Нам нужно больше кораблей НАТО, патрулирующих Балтийское море», — добавила она.

Премьер также оценила ситуацию в прибалтийских странах и подчеркнула, что текущее положение дел не обеспечивает надежной защиты. «Чтобы иметь мир, мы должны готовиться к войне», — заявила Каллас.

Ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что в республике разместят еще один батальон армии США. Он обратил внимание, что некоторое время в стране будут дислоцированы сразу два американских подразделения вместо одного, и связал это «с изменением ситуации в регионе».