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В Литве разместят еще один американский батальон

Министр обороны Литвы заявил, что в стране разместят еще один батальон армии США

Фото: Sam Wolfe / Reuters

В Литве разместят еще один батальон армии США. Об этом сообщил министр обороны балтийской республики Арвидас Анушаускас, передает ТАСС.

По его словам, некоторое время в Литве будут дислоцированы сразу два американских батальона. «В конце апреля или начале мая прибудет новый батальон, а тот, который в настоящее время уже находится у нас, ротацию отложит», — пояснил Анушаускас.

Министр отметил, что ранее с прибытием нового американского подразделения находящийся в республике батальон армии США убывал из страны, однако план подобных перемещений был скорректирован «с изменением ситуации в регионе». При этом он подчеркнул, что после прибытия нового батальона число военных союзников по НАТО в Литве окажется рекордным.

В начале марта Анушаускас сообщил, что США дополнительно разместят в Литве бронетанковый батальон для сдерживания России. Он также заявил, что для подобных целей на территории республики находится достаточно подразделений союзников по НАТО.

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Алевтина Запольская
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