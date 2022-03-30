В Литве разместят еще один американский батальон

Министр обороны Литвы заявил, что в стране разместят еще один батальон армии США

В Литве разместят еще один батальон армии США. Об этом сообщил министр обороны балтийской республики Арвидас Анушаускас, передает ТАСС.

По его словам, некоторое время в Литве будут дислоцированы сразу два американских батальона. «В конце апреля или начале мая прибудет новый батальон, а тот, который в настоящее время уже находится у нас, ротацию отложит», — пояснил Анушаускас.

Министр отметил, что ранее с прибытием нового американского подразделения находящийся в республике батальон армии США убывал из страны, однако план подобных перемещений был скорректирован «с изменением ситуации в регионе». При этом он подчеркнул, что после прибытия нового батальона число военных союзников по НАТО в Литве окажется рекордным.

В начале марта Анушаускас сообщил, что США дополнительно разместят в Литве бронетанковый батальон для сдерживания России. Он также заявил, что для подобных целей на территории республики находится достаточно подразделений союзников по НАТО.