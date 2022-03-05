США увеличат военный контингент в Литве

США дополнительно разместят в Литве бронетанковый батальон для сдерживания России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра обороны республики Арвидаса Анушаускаса.

Он не уточнил, в какие сроки начнется увеличение американского военного контингента, отметив лишь, что это «произойдет позднее».

«Подразделений союзников по НАТО у нас достаточно для эффективного сдерживания», — сказал министр.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа призвал Европейский союз (ЕС) расширить и ужесточить санкции против России из-за спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что принятых европейскими странами мер на этот счет пока не достаточно.