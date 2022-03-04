Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Литва призвала ЕС ужесточить санкции против России

Президент Литвы Науседа призвал расширить санкции против РФ и ускорить прием Украины в ЕС
Гитанас Науседа

Гитанас Науседа. Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Европейский союз (ЕС) расширить и ужесточить санкции против России. Об этом он заявил во время телефонного разговора с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, передает ТАСС.

Глава государства отметил, что Евросоюз уже принял необходимые решения по санкциям в отношении России, однако этого недостаточно.

Кроме того, Науседа призвал ЕС ускорить прием Украины в состав сообщества. «Украина должна получить статус кандидата на прием в ЕС», — заявил он. Президент призвал продолжать оказывать Киеву политическую, экономическую и военную помощь.

Материалы по теме:
Россия и Украина подвели итоги второго раунда переговоров
Россия и Украина подвели итоги второго раунда переговоров
Вчера
«Нас тут убивают *****» Как в Донбассе люди живут и гибнут на линии фронта с надеждой на долгожданный мир. Репортаж
«Нас тут убивают *****»Как в Донбассе люди живут и гибнут на линии фронта с надеждой на долгожданный мир. Репортаж
2 марта

Ранее власти Литвы заявили, что попросят Международный уголовный суд (МУС) начать расследование в отношении России и Белоруссии в связи со спецоперацией в Донбассе.

Кроме того, Литва приняла поправки в законопроект о национальной обороне, разрешающие гражданам страны воевать в составе Вооруженных сил Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Реброва
Обсудить
Последние новости
Microsoft уйдет из России
СВР обвинила США и Великобританию в переброске наемников и оружия на Украину
Описаны самые полезные и вредные позы для сна
В США представили новый беспилотник
Названы особенности кашля при омикроне
Россиянин получил год колонии за выколотый глаз хирурга-онколога
В Польше задержали «российского шпиона ГРУ» из Испании
Москвичи начали снимать квартиры с продажи
Израильский канал выдал истребитель из «Звездных войн» за разбившийся на Украине
В Госдуме назвали решение Microsoft уйти из России предсказуемым
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.