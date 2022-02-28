Литва попросит международный суд начать расследование в отношении России

Литва попросит Международный уголовный суд (МУС) начать расследование в отношении России и Белоруссии в связи с военной операцией в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на литовский кабинет министров.

«Правительство согласилось с инициативой министерств юстиции и иностранных дел обратиться к прокурору МУС с просьбой начать расследование из-за военных преступлений и преступлений против человечности со стороны России и Белоруссии», — пояснили в правительстве.

Речь идет об ответственности конкретных лиц, принимавших решения, отметили в Вильнюсе.

Ранее сейм Латвии принял поправки в законопроект о национальной обороне, разрешающие гражданам воевать в составе Вооруженных сил Украины или международном легионе территориальной обороны.