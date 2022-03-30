В европейские хранилища в марте закачали рекордные объемы газа

В европейские подземные хранилища в марте закачали рекордные за все время объемы газа

По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), объемы закачки газа в европейские подземные хранилища (ПХГ) на конец марта составили примерно 4,5 миллиарда кубометров, что еще до окончания месяца является рекордом для этого периода за все время наблюдений, проводимых с 2011 года, сообщает ТАСС.

Кроме того, месячный отбор газа из ПХГ окажется самым низким с 2019 года. В настоящее время он составляет 7,2 миллиарда кубометров. Закачка газа в хранилища превышает объем изъятия с 19 марта.

Хранилища Германии наполнены на 26,76 процента, Франции — на 22,23 процента, Италии — на 30 процентов, Нидерландов — на 20,12 процента, Болгарии — на 16,97 процента, Венгрии — на 19,22 процента, Польши — на 64,77 процента, Австрии — на 12,95 процента, Хорватии — на 16,65 процента, Бельгии — на 13,19 процента.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал «лучший способ оставить Европу без газа», в чем виноваты сами страны ЕС. Он включает в себя заморозку газопровода «Северный поток-2», заморозку активов Центробанка и заявления об отказе от российского газа в ближайшие годы, а также отказ от приобретения рублей для платежа за газ по курсу валюты контракта и проведение обысков в офисах «Газпрома» в Германии.