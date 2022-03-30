Дмитрий Медведев назвал способ оставить Европу без газа

Дмитрий Медведев назвал часть принятых ЕС решений способом оставить Европу без газа

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором назвал «лучший способ оставить Европу без газа».

Первым пунктом следует заморозка газопровода «Северный поток» (вероятно, речь идет о «Северном потоке-2», который так и не был запущен), далее значится заморозка активов российского Центробанка и заявления об отказе от российского газа в ближайшие годы. Четвертым и пятым пунктом следуют: отказаться от приобретения рублей для платежа за газ по курсу валюты контракта и провести обыски в офисах «Газпрома» в Германии. «Молодцы! Мудрые решения европейских политиков!» — заключил зампред Совбеза.

Перечисленные действия описывают часть решений, принятых Европейским союзом после начала операции России на Украине. Перевести оплату за газ в рубли хочет также российская сторона — о соответствующем решении объявил 23 марта президент Владимир Путин. Европейские политики указывают, что в контрактах значится другая валюта.

Об обысках у компаний «Газпрома» в Германии стало известно вечером 30 марта. По данным СМИ, они связаны с расследованием, касающимся резкого роста цен на газ в Европе осенью 2021 года.