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Россиянам посоветовали менять жилье

Риелтор Ельцов посоветовал россиянам участвовать в цепочках по обмену квартир

Фото: Unsplash

Рост ипотечных ставок и нестабильность рынка недвижимости могут сыграть на руку тем, кто уже имеет квартиры, но хочет улучшить жилищные условия. Такое мнение «Российской газете» высказал председатель комитета по ипотеке Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Максим Ельцов.

По мнению эксперта, в настоящее время выгодно менять имеющееся жилье на квартиры большей площади. «Самым ликвидным жильем на вторичном рынке будут однокомнатные квартиры, — указал риелтор. — И постепенно начнет сокращаться разница между ценой "однушки" и "двушки"». Таким образом, переезд из однокомнатных квартир в двухкомнатные упростится.

Ельцов посоветовал россиянам участвовать в цепочках по обмену жилья. При этом обмен в сложившихся условиях идеален в первую очередь для тех, у кого есть сбережения, потому что брать ипотеку невыгодно.

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Обвал цен на недвижимость маловероятен, полагает специалист. «Нужно реалистично смотреть на ситуацию. Резкого обвала цен, если ситуация будет такой же, без потрясений, не стоит ожидать, — сказал он. — Однако разница в ценах между вторичной недвижимостью и новым жильем станет значительно больше».

Ранее сообщалось, что в марте 2022 года средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в крупных городах России достигла 104,8 тысячи рублей. За месяц она выросла на 2,6 процента, за год — более чем на 27 процентов.

Нина Ташевская
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