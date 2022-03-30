Экономист объяснил продажу российской нефти по дисконту

Экономист Фролов объяснил, что дисконт на нефть Urals связан с опасениями из-за санкций

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с агентством «Прайм» объяснил причины, по которым российская нефть марки Urals продается по дисконту.

По словам экономиста, дисконт на нефть Urals к эталонному сорту Brent понадобился из-за того, что потребители опасаются возможных санкций. И даже несмотря на скидку, российская нефть приносит примерно в два раза больше дохода, чем заложено в бюджет.

Как пояснил Фролов, дисконт стимулирует спрос на российскую нефть и уже заинтересовал ряд покупателей в Азии. Пока же трейдеры опасаются возможных рисков, связанных с введением США блокады морских поставок российской нефти. Поэтому они спрашивают у России, чем она готова стимулировать покупку нефти.

Фролов выразил мнение, что скидка на нефть — явление временное, и она будет отменена, когда «пыль уляжется». Пока же часть проблем с ценами на Urals связана с санкционной неопределенностью, но впоследствии «начнут выстраиваться новые взаимоотношения».

В марте крупнейшая индийская нефтеперерабатывающая компания IOC закупила три миллиона баррелей российской нефти марки Urals. Западные санкции вынудили многие компании и страны отказаться от российской нефти, в результате чего скидки на экспортное топливо Urals из России по отношению к североморскому датированному (эталонный индекс) выросли до рекордных уровней.