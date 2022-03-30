Спецоперация ФСБ по поимке 60 сторонников украинской «М.К.У» попала на видео

ФСБ показала видео спецоперации против 60 сторонников украинской «М.К.У» в 23 регионах

Совместная спецоперация ФСБ, МВД и Следственного комитета России (СКР) по задержанию 60 сторонников украинской неонацистской молодежной группировки «М.К.У» в 23 регионах России попала на видео. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах показано, как бойцы спецназа врываются в дом, где задерживают подозреваемых. В их компьютерах имеются запрещенные материалы. Один из задержанных говорит, что в 2021 году под воздействием радикальных взглядов увлекся идеологией «М.К.У». Они совершают теракты, нападают на людей с ножами. Другой подозреваемый рассказал, что вступил в организацию в 2020 году и тогда же опубликовал в своем Telegram-канале ролик с призывами убивать людей. Еще один задержанный говорит, что узнал об организации из Tik-Tok и потом перешел в Telegram-канал организации, где изучал материалы праворадикального толка.

Ранее 30 марта ФСБ сообщила об итогах спецоперации против сторонников «М.К.У», созданной гражданином Украины Егором Красновым под контролем киевских спецслужб для совершения террористических актов, убийств и экстремистских преступлений на территории России.

В местах проживания задержанных были найдены и изъяты гладкоствольное охотничье оружие и боеприпасы без лицензий. Также были конфискованы самодельное холодное и огнестрельное оружие, средства связи, содержащие переписку с Красновым. В них были обнаружены фото и видеозаписи акций «прямого действия», в которых были даны инструкции по их проведению и вербовке новых участников.