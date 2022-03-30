Силовые структуры
ФСБ задержала 60 сторонников украинской группировки «М.К.У»
ФСБ задержала 60 сторонников украинской группировки «М.К.У» в 23 регионах России
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали 60 сторонников украинской неонацистской молодежной группировки «М.К.У» в 23 регионах России. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным ведомства, группировка была создана гражданином Украины Егором Красновым под контролем киевских спецслужб. Ее организовали для совершения террористических актов, убийств и экстремистских преступлений на территории России.