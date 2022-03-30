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ФСБ задержала 60 сторонников украинской группировки «М.К.У»

ФСБ задержала 60 сторонников украинской группировки «М.К.У» в 23 регионах России

Фото: Shutterstock

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали 60 сторонников украинской неонацистской молодежной группировки «М.К.У» в 23 регионах России. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, группировка была создана гражданином Украины Егором Красновым под контролем киевских спецслужб. Ее организовали для совершения террористических актов, убийств и экстремистских преступлений на территории России.

Варвара Кошечкина
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