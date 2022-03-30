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Названы последствия отказа Европы платить за газ в рублях

Стратег Суверов предупредил, что отказ Европы платить за газ в рублях грозит ростом цен

Фото: Albert Gea / Reuters

Инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов в беседе с агентством «Прайм» назвал последствия отказа Европы платить за российский газ в рублях.

По словам эксперта, остановка поставок российского газа в Европу грозит катастрофическими последствиями для ее энергетики. Они заключаются в росте цен на голубое топливо, возможно до пяти тысяч долларов за кубометр, а также в «вынужденном рационировании энергопотребления ближайшей зимой», предупредил он.

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Суверов добавил, что возможности заменить газ углем и альтернативной энергетикой ограничены, «все что можно в этом направлении уже сделано». Заменить же российский газ и поставками СПГ из США или Катара для Европы будет проблематично, поскольку свободные мощности по газу американцев ограничены, а поставки Катара в основном законтрактованы.

Ранее официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Эрик Мамер заявил, что Евросоюз отказывается от выполнения требований России по оплате газа в рублях.

О решении перевести в рубли оплату за газ, поставляемый Россией «недружественным странам», ранее в марте объявил президент Владимир Путин. Представители европейских стран, реагируя на эти заявления, уже указывали, что в контрактах указана другая валюта.

Москва, как утверждает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, просчитывает план действий на случай, если европейские контрагенты откажутся от газовых контрактов с Россией. Он также допускал отказ от поставок при отсутствии оплаты.

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Марина Совина
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