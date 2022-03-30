Британия заявила о готовности сыграть роль в гарантиях безопасности для Украины

Постпред Британии заявила, что страна хочет помочь Киеву всеми возможными способами

Постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила о готовности страны сыграть роль в гарантиях безопасности для Украины, если получит от Киева соответствующее обращение. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, британская сторона оказывает Киеву значительную военную помощь и гуманитарную поддержку. Она добавила, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон разговаривает с президентом Украины Владимиром Зеленским «практически на ежедневной основе».

Вудворд подчеркнула, что Британия хочет помочь Украине «всеми возможными способами». «Мы будем рады сыграть в этом роль, если украинское правительство попросит нас об этом», - заявила она.

Ранее Австралия и Великобритания объявили о совместных планах по оказанию гуманитарной помощи жителям Украины. Украинским беженцам направят одеяла, гигиенические наборы, кухонные принадлежности, лампы на солнечных батареях, а также другие предметы первой необходимости. В общей сложности будет передано более восьми тысяч предметов.

