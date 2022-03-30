Популярная в 2000-х прическа вновь стала трендом у знаменитостей на «Оскаре»

Прическа, которая пользовалась популярностью в 2000-х годах, вновь стала трендом у знаменитостей. Соответствующая информация появилась на сайте издания PopSugar.

Речь идет об укладке с эффектом «мокрых» волос, который создается стилистами с помощью различных стайлинговых средств. Известно, что с подобной прической на вечеринке в честь церемонии награждения кинопремии «Оскар» появилась телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян. Волосы звезды были убраны в высокий хвост и уложены гелем по всей длине.

Сестра Ким Кардашьян Кортни, в свою очередь, вышла в свет с зачесанными назад «мокрыми» прядями. В то же время актриса Хантер Шафер, которая стала известной благодаря съемкам в сериале «Эйфория», предстала перед публикой с уложенными на затылке гелем волосами и «приклеенными» у лица прядями.

Чтобы повторить «мокрую» укладку как у Кортни Кардашьян редакторы Peopletalk рекомендуют нанести гель на корни волос и прочесать их по всей длине, оставляя концы сухими. При этом для создания прически с ровным пробором и локонами следует вбивать средство в пряди пальцами, двигаясь от кончиков до корней и сжимая пряди, имитируя легкую волну.

Ранее в марте парикмахер перечислила самые модные прически лета 2022 года. Согласно материалу, актуальными вновь станут объемные укладки из 1990-х годов, которые создаются с помощью брашинга, бигудей и текстурирующего спрея. Помимо этого, в жаркое время года вернутся в моду низкие и высокие хвосты с прямым пробором.