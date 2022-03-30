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МИД заявил об использовании «русских хакеров» в политических целях

МИД РФ обвинил ряд стран в использовании угрозы якобы русских хакеров в политических целях

Фото: Pixabay

Замглавы департамента международной информационной безопасности МИД России Владимир Шин заявил, что некоторые государства используют «угрозу русских хакеров» в политических целях. Об этом он сообщил на заседании рабочей группы ООН открытого состава (РГОС). Слова дипломата приводит РИА Новости.

Шин обвинил ряд стран в использовании угрозы якобы русских хакеров для реализации политических задач. По его словам, Россия обеспокоена, что некоторые государства выбрали эту тактику публичного и необоснованного присвоения ответственности за киберинциденты. Он отметил, что такие страны сами редко используют каналы для подобного взаимодействия.

«Мы делаем вывод, что те страны, которые обвиняют Россию во всех смертных грехах, но при этом не хотят работать по официальным каналам, на самом деле не заинтересованы в реальном взаимодействии, а лишь используют мнимую угрозу русских хакеров в политических целях», — заявил представитель МИД России.

Дипломат добавил, что в результате двух дней заседаний некоторые делегаты попытались «закрепить за конкретным государством образ нарушителя правил поведения и норм международного права в отсутствии каких-либо доказательств».

«На наш взгляд, назрел серьезный разговор о том, какие доказательства государство должно предъявить для обвинения другого государства в противоправной деятельности, какие требования должны предъявляться к этим доказательствам. Выработка конкретных, согласованных на международном уровне ответов на эти вопросы способствовала бы урегулированию возможных межгосударственных противоречий и конфликтов мирными дипломатическими средствами», — заключил Шин.

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Марина Совина
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