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Пентагон обвинил российских коллег в нежелании «брать трубку»

Представитель Пентагона Кирби заявил, США не могут дозвониться до российских коллег

Фото: Joshua Roberts

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби выступил с обвинением в адрес российских коллег, поскольку они якобы не желают брать трубку, когда до них пытается дозвониться военное командование США. По его словам, в Вашингтоне заинтересованы в контактах с Москвой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все еще нечего сообщать в плане разговоров. Мы по-прежнему к ним готовы. Но это улица с двусторонним движением. Русские должны быть готовы поднять трубку, и пока они такой готовности не выказали», — заявил представитель американского оборонного ведомства журналистам.

Ранее директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд отметила, что президент США Джо Байден хочет избегать каких-либо решений, которые могут привести к прямому конфликту с Россией. Также, по ее словам, Вашингтон передает Украине лишь те единицы оборудования, которые в Пентагоне считают наиболее необходимыми.

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Марина Совина
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