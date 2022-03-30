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Росгвардия сопроводила гуманитарный груз для прихожан украинских храмов

Росгвардия обеспечила доставку на Украину груза с продуктами и лекарствами для верующих

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Росгвардия обеспечила доставку гуманитарного груза для прихожан православных храмов Херсонской и Запорожской областей Украины. Об этом в среду, 30 марта, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Сотрудники сопроводили колонну машин с гуманитарным грузом, собранным верующими Симферопольской и Крымской епархий. Груз состоит более чем из шести тонн лекарств и продуктов, включая крупы, макароны, консервы и предметы первой необходимости. Также для верующих собрали предназначенную для проведения богослужений церковную утварь.

В первую очередь груз предназначается многодетным, малоимущим семьям, а также пожилым людям.

28 марта сообщалось, что в Киевской области росгвардейцы раздали пострадавшим жителям крупы, консервы и сладости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса. Ее целью он назвал денацификацию и демилитаризацию Украины. После этого ряд западных стран ввели санкции против Москвы.

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Владимир Седов
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