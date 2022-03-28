Росгвардия доставила продукты пострадавшим от ВСУ жителям Киевской области
Сотрудники Росгвардии передали продуктовые наборы жителям населенного пункта, пострадавшего от ударов ВСУ. Об этом в понедельник, 28 марта, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
По данным ведомства, росгвардейцы раздали крупы, масло, консервы, детское питание и сладости оказавшимся в трудной ситуации жителям. «Особое внимание уделено гражданам преклонного возраста и семьям с детьми», — рассказал Грибакин.
Специалисты-медики Росгвардии оказали медицинскую помощь нуждающимся гражданам и передали им необходимые лекарства.
25 марта сообщалось, что Росгвардия и МЧС доставили более 120 тонн гуманитарной помощи в Харьковскую область Украины. В ведомстве заверили, что в ближайшее время расширят территорию выдачи гуманитарной помощи.