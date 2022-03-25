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Росгвардия и МЧС доставили в Харьковскую область 120 тонн гуманитарной помощи

Росгвардия и МЧС доставили 120 тонн гуманитарной помощи в Харьковскую область Украины

Фото: пресс-служба Росгвардии

Росгвардия совместно с МЧС доставили более 120 тонн гуманитарной помощи в Харьковскую область Украины. Об этом в пятницу, 25 марта, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

Жители населенных пунктов Купянск, Двуречная, Великий Бурлук, Белый, Колодезь, Приколотное, Волчанск и Ольховатка получат продукты, одежду, бытовую химию, медикаменты, товары для детей и предметы первой необходимости. Росгвардейцы передали груз главам администраций, которые распределят его среди населения.

В первую очередь помощь получат многодетные и малоимущие семьи, пенсионеры, воспитанники детских домов и интернатов: им передадут продовольственные наборы с макаронами, крупами, консервами, мукой, картофелем и свеклой.

В ведомстве отметили, что в ближайшее время расширят территорию выдачи гуманитарной помощи.

Елизавета Новикова
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