Муж с женой купили чужие возвращенные посылки и удивились ценности содержимого

Муж с женой купили чужие возвращенные посылки и нашли в коробке шарф бренда Louis Vuitton

Муж с женой купили на специализированном сайте чужие посылки и поделились своим удивлением от ценности содержимого. На ролик, который появился в TikTok, обратили внимание в The Sun.

Супружеская пара из Флориды Дженнифер и Дэнни регулярно публикуют видео, где демонстрируют зрителям свою повседневную жизнь. В одном из последних постов блогеры рассказали, что приобрели на платформе Fun Delivered две коробки, в которых находились утерянные во время доставки покупателям товары различных онлайн-магазинов.

Авторов ролика удивило содержимое посылок. В частности, семья обнаружила в коробках черно-белый шарф люксового бренда Louis Vuitton, стоматологический набор, коврик, напольную лампу, насадки для фритюрницы, полимерную глину, панель для зарядки от солнечных батарей и кошелек. Кроме того, в посылках они нашли костюм горничной и серую замшевую сумку. «Я в шоке!» — прокомментировала публикацию женщина. При этом она не назвала точную стоимость всех возвращенных товаров.

В январе женщина начала перепродавать чужие возвращенные посылки и стала миллионершей. 33-летняя Эмма Хэмилтон (Emma Hamilton) рассказала, что от скуки начала покупать с целью последующей продажи чужие возвращенные посылки со складов популярных онлайн-магазинов, таких как Amazon. Вскоре женщина заметила, что увлечение приносит ей хороший доход, и решила бросить работу в правительстве, чтобы сосредоточиться на своем хобби.