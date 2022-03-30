Сержант российской полиции избил в метро хирурга из-за сделанного замечания

В Москве задержан обвиняемый в избиении 33-летнего хирурга российский полицейский

В Москве задержали 23-летнего сержанта полиции, подозреваемого в избиении 33-летнего врача-хирурга Федерального медицинского биофизического центра имени А.И. Бурназяна. Об этом в среду, 30 марта, сообщает «МК».

По данным издания, 21 марта в вагоне метро на Кольцевой линии во время давки полицейский отдавил медику поврежденную ранее в ДТП ногу. Врач сделал обидчику замечание, на что получил ответ в резкой форме. Словесная перепалка закончилась избиением доктора. Полицейский нанес сопернику руками и ногами несколько ударов по телу, после чего вышел из вагона, а врачу вызвали скорую помощь.

Пострадавший был госпитализирован в больницу с переломами, его прооперировали и вставили в ногу пластину. Выяснилось, что в день происшествия у полицейского был выходной. В отношении него проводится проверка. Если вина стража порядка подтвердится, он будет уволен, а руководители понесут дисциплинарное наказание.

22 февраля сообщалось, что в Калининградской области возбудили дело в отношении полицейского, применившего силу к 26-летнему задержанному.