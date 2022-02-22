Российский полицейский попал под следствие за применение силы к задержанному

В Калининградской области возбудили дело в отношении полицейского, применившего силу к 26-летнему задержанному. Об этом во вторник, 22 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

По данным ведомства, инцидент произошел в отделе полиции в Черняховске. Как пишет «Новый Калининград» со ссылкой на официального представителя регионального управления СКР Наталью Гацко, страж порядка схватил за одежду молодого человека, задержанного за административное правонарушение, и толкнул на пол, в результате чего тот ударился головой.

Сотруднику правоохранительных органов вменяют статью 286 («Превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения») УК РФ.

22 января сообщалось, что в Краснодаре полицейские избили журналиста за просьбу показать документы.

