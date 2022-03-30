В Петербурге агрессивная толпа избила двух человек и попала на видео

Камеры видеонаблюдения сняли избиение прохожих толпой мужчин в Санкт-Петербурге

На Думской улице в Санкт-Петербурге толпа агрессивных мужчин избила двух прохожих. Видео нападения публикует РЕН ТВ.

Инцидент произошел ночью недалеко от Казанского собора. На кадрах с камер наблюдения видно, как толпа минимум из 20 человек окружает двух прохожих, переходящих дорогу, и начинает избивать их ногами. При попытке подняться, жертву тут же вновь валили на землю и продолжали наносить ей удары. Толпа отступила только после того, как рядом начали останавливаться автомобилисты, проезжающие мимо.

По информации телеканала, очевидцы в соцсетях рассказали, что после драки пострадавшие были в бессознательном состоянии и в крови.

Ранее в Москве на парковке торгового центра «Авиапарк» очевидцы сняли на видео драку мигрантов. На кадрах видно, как один из нападавших бьет человека, лежащего на асфальте, а остальные вокруг кричат.