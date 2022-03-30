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Подсчитана задолженность россиян по ипотеке

Задолженность россиян по ипотеке достигла 12,1 триллиона рублей

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Эксперты подсчитали задолженность россиян по ипотеке. За февраль она выросла на 2,3 процента в месячном выражении и на 27,5 процента в годовом, сообщает РИА Новости.

Согласно данным Центробанка, задолженность граждан по кредитам на жилье достигла рекордных 12,1 триллиона рублей, а средний размер ипотеки впервые дошел до 3,5 миллиона. В феврале россияне оформили 135,7 тысячи ипотечных кредитов — на 42,8 процента больше показателя за январь 2022 года и на 6,4 процента меньше показателя за февраль 2021-го.

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Объем выдачи ипотеки в феврале составил 476,9 миллиарда рублей, тем самым превысив показатель за тот же период предыдущего года на 18,2 процента и января текущего года на 45,9 процента.

Ранее риелтор Олег Бендриков предрек резкий рост на рынке недвижимости. Эксперт считает, что с 1 апреля произойдет увеличение спроса на ипотечные кредиты на 30 процентов. Он связал это с пересмотром программы льготной ипотеки — президент России Владимир Путин поручил скорректировать ее условия и поднять ставку до 12 процентов годовых.

Александра Качан
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