Спросу на ипотеку в России предрекли резкий рост

Риелтор Бендриков спрогнозировал рост спроса на ипотеку на 30% в апреле

С 1 апреля произойдет увеличение спроса на ипотеку на 30 процентов. Такой резкий рост на рынке недвижимости риелтор Олег Бендриков предрек в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об изменении ставки по льготной ипотеке. Он объявил об этом на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.

«В соответствии с поручением главы государства установлена максимальная ставка по программе льготной ипотеки в 12 процентов годовых», — сообщил Мишустин и добавил, что данное решение поддержит как граждан страны, так и динамично развивающийся строительный бизнес.

23 марта президент России Владимир Путин одобрил предложение правительства подвысить ставку по ипотеке 23 марта. Он также согласился с тем, что предельный размер льготных кредитов на недвижимость нужно увеличить до 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до 6 миллионов для остальных регионов.

Путин поручил скорректировать условия льготной ипотеки до 31 марта. С 1 июля граждане смогут взять кредит на покупку жилья в новостройке по пересмотренной ставке. При этом президент отметил, что условия программ семейной, дальневосточной и сельской ипотеки должны остаться без изменений.

Повышение спроса

В марте ипотечный рынок заметно просел, заметил Бендриков. С учетом новых условий спрос на займы для покупки жилья возрастет и существенно, отметил эксперт по недвижимости.

«С 1 апреля процентов на 30 вырастет спрос на ипотеку. Застройщики в данном случае будут держать цены, на мой взгляд. Если бы не было вот этой льготной ставки сейчас, застройщикам ничего не осталось, как снижать цены, потому что никто бы не стал у них ничего покупать», — указал Бендриков.

В пандемию уже проводилась подобная практика, напомнил риелтор. При замирании рынка вводилась льготная ставка и повышалась сумма кредита. Тогда это помогло оживить рынок, заключил Бендриков.

«Естественно это интересно покупателям, потому что до этого сумма кредита, например, для Москвы была три миллиона, то есть несущественная сумма. К тому же это интересные условия для застройщиков. Сегодня рынок ипотечный вообще на нуле, с апреля он возрастет. И возрастет прилично. А для застройщиков это один из основных плюсов. Увеличение суммы кредита до 12 миллионов, да плюс если есть собственные деньги на первоначальный взнос в размере, например, полутора миллионов или миллиона в зависимости от стоимости квартиры при ставке 12 процентов значит, что люди будут покупать нормальные квартиры», — пояснил риелтор.

Предложение повысить ставку и увеличить предельный размер льготной ипотеки вынес зампред правительства Марат Хуснуллин. Он посчитал, что таким образом получится поддержать отрасль и избежать снижения уровня выдачи ипотеки по итогам 2022 года.