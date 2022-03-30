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Мишустин подписал постановление об изменении ставки по льготной ипотеке

Премьер Мишустин подписал постановление об увеличении ставки по льготной ипотеке до 12%

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об изменении ставки по льготной ипотеке. Он объявил об этом на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций, передает «ТАСС».

«В соответствии с поручением главы государства установлена максимальная ставка по программе льготной ипотеки в 12 процентов годовых», — сообщил Мишустин и добавил, что данное решение поддержит как граждан страны, так и динамично развивающийся строительный бизнес.

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11 марта

Президент России Владимир Путин одобрил предложение правительства подвысить ставку по ипотеке 23 марта. Он также согласился с тем, что предельный размер льготных кредитов на недвижимость нужно увеличить до 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до 6 миллионов для остальных регионов.

Путин поручил скорректировать условия льготной ипотеки до 31 марта. С 1 июля граждане смогут взять кредит на покупку жилья в новостройке по пересмотренной ставке. При этом президент отметил, что условия программ семейной, дальневосточной и сельской ипотеки должны остаться без изменений.

Александра Качан
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