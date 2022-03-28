Путин поручил изменить условия льготной ипотеки

Президент России Владимир Путин поручил повысить ставку по льготной ипотеке до 12% годовых

Президент России Владимир Путин поручил с 1 апреля скорректировать условия льготной ипотеки, повысив ставку до 12 процентов и увеличив предельный размер кредита. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля.

Льготная программа ипотеки действует до 1 июля 2022 года. С 1 июля граждане смогут взять ипотечный кредит на покупку жилья в новостройке под 12 процентов годовых. Максимальный размер кредита не должен превышать 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Для остальных субъектов страны предельная сумма кредита составит шесть миллионов рублей.

При этом президент поручил оставить без изменений условия программ семейной, дальневосточной и сельской ипотеки. Поручение должно быть выполнено до 31 марта 2022 года.

Повышение ставок по ипотеке было одобрено президентом 23 марта. Решение было принято на фоне роста ключевой ставки Центрального банка. Ранее ставка по льготной ипотеки составляла 7 процентов годовых. Президент отметил, что даже при повышении она останется почти в два раза ниже рыночной.