В Чебоксарах открылась выставка об истории русского драматического театра

На выставке истории театра в Чебоксарах покажут уникальные архивные материалы

В Чувашском национальном музее в Чебоксарах открылась выставка «Закулисье. История русского драматического театра». Об этом сообщает «Вести Чувашия».

Гостям покажут уникальные материалы и исторические документы: афиши, театральные программы и фотографии, которые сотрудники музея искали в фондах Научного архива Чувашского государственного института гуманитарных наук.

Отмечается, что особую ценность представляют афиши спектаклей 1920-1930-х годов, а также экспонаты из семейных архивов артистов театра, тексты пьес с пометками режиссеров и эскизы декораций.

Кроме того, посетители смогут вблизи рассмотреть сценические костюмы артистов и насладиться радио- и телеверсиями спектаклей.

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