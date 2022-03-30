В Уфе отремонтируют три театра

В Уфе в 2022 году начнутся работы по ремонту Татарского театра «Нур» и Башгосфилармонии

В 2022 году в Уфе начнутся работы по ремонту Национального молодежного театра имени Мустая Карима, кровли Татарского театра «Нур» и фасада Башгосфилармонии имени Хусаина Ахметова. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на премьер-министра правительства Республики Башкортостан Андрея Назарова.

Отмечается, что на 2022 год в регионе запланирован ремонт трех музеев, пяти школ искусств и 14 сельских домов культуры. Также в республике создадут пять модельных библиотек и модернизируют три кинозала. Работы приурочены к празднованию 450-летия Уфы.

«Нами запланированы строительство Новой Евразийской библиотеки, реконструкция Башкирского государственного Театра кукол. Этнообъекты должны стать многофункциональными центрами притяжения для нескольких поколений», — добавил Назаров.

Ранее в марте мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов рассказал о скором начале работ по восстановлению исторического центра города-курорта. Планируется, что в ходе благоустройства будут реконструированы Соборная площадь, сквер Пушкина и территория вокруг фонтана «Деды», Лермонтовский квартал и другие туристические зоны.