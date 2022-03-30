Кадыров рассказал о ликвидации разрозненных боевиков нацбатальонов в Мариуполе

Кадыров рассказал о продолжении ликвидации разрозненных боевиков нацбатальонов в Мариуполе

В Мариуполе успешно продолжается ликвидация разрозненных боевиков нацбатальонов. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

По его словам, в ходе наступательных действий чеченские силовики оперативно выявляют и уничтожают огневые позиции противника. «Приказы главного командования нашими бойцами выполняются на высшем уровне», — подчеркнул глава республики.

Он добавил, что в некоторых домах города все еще находятся мирные люди. «Бандеровцы преднамеренно выбирают подобные участки для ведения боя. В связи с чем задачи по зачистке ответственных участков усложняются, поскольку необходимо свести на нет потери среди мирного населения», — уточнил Кадыров. Многолетний опыт позволяет чеченским силовикам выполнять подобные задачи максимально оперативно и качественно, заключил он.

Ранее Кадыров заявил, что потерял своих близких в ходе российской специальной военной операции на Украине. Кроме того, он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой позволить военным закончить начатое, говоря о спецоперации. Он добавил, что они «с удовольствием поддерживают, отстаивают и очищают Украину от бандеровцев».

О начале спецоперации России на Украине стало известно утром 24 февраля. Как заявил глава государства Владимир Путин, таким образом Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).