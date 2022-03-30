Известная певица решила избавиться от дома в излюбленном месте артистов

Певица Кэти Перри выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе за 19,5 миллиона долларов

Американская певица Кэти Перри решила избавиться от особняка в излюбленном месте многих артистов — Беверли-Хиллз (округ Лос-Анджелес, штат Калифорния). Продать дом знаменитость планирует за 19,5 миллиона долларов (около 1,6 миллиарда рублей), сообщает Dirt.

Элитное здание находится в уединенном месте в верховьях каньона Колдуотер (Coldwater Canyon). Оно было построено за 18 миллионов долларов (около 1,5 миллиарда рублей) почти пять лет назад, когда Кэти Перри и ее будущий муж, актер Орландо Блум воссоединились после расставания.

Площадь участка составляет более четырех тысяч квадратных метров. К вилле в европейском стиле ведет подъездная дорога длиной более 600 метров. Здание площадью более 500 квадратных метров скрыто за массивными воротами. Ухоженные холмистые лужайки усеяны деревьями и кустарниками. Также покупателям гарантирована конфиденциальность, так как участок расположен возле охраняемых земель. В окрестностях находится каньон Франклина, до которого можно добраться по многочисленным пешеходным тропам.

В доме обустроены пять ванных комнат и несколько спален. Его отличительными чертами являются виноградная лоза, обвивающая стены дома, панорамные окна, гостиная с видом на зеленые насаждения и столовая, которая ведет к открытому балкону. В доме есть комната для чтения, тренажерный зал со всем необходимым оборудованием и сауна. На территории также можно найти большой открытый бассейн.

Блум сделал предложение Перри в 2019 году, а в 2020 у них появилась дочь. Cупруги также приобрели аристократический участок за 14,2 миллиона долларов площадью более девяти акров на приморской территории Монтесито, расположенной по соседству с родным городом Перри Санта-Барбарой в Калифорнии.

До 2021 года Перри владела еще одним домом по соседству, который продала в прошлом году примерно за 7,5 миллиона долларов (630 миллионов рублей). У ее мужа Орландо Блума есть дом в Беверли-Хиллз, который он не может продать с начала 2019 года. Стартовая цена составляла почти 9 миллионов долларов (756 миллионов рублей).

Недвижимостью в районе Беверли-Хиллз также владеют Дженнифер Лоуренс, Николь Кидман, Пенелопа Крус и Хавьер Бардем. Британская певица Адель является собственником трех соседних домов в зеленом районе. При этом за последние несколько лет отсюда съехали Мила Кунис и Эштон Катчер, Кэмерон Диас и Николь Ричи.