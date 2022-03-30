Российский генерал высказался о «косящих» от армии призывниках

Генерал-полковник Бурдинский заявил, что косить от службы в армии стало непрестижным

Начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский заявил, что число не явившихся в военкоматы граждан по итогам осеннего призыва значительно сократилось. По мнению генерал-полковника, уклоняться от службы в армии стало непрестижным, передает РИА Новости.

«"Косить" от армии, как говорят в молодежной среде, стало непрестижным. Этот факт подтверждает и то, что количество граждан, не явившихся в военкоматы, с каждым годом существенно уменьшается и в настоящее время не превышает 0,1 процента от числа вызывавшихся на призывные мероприятия», — пояснил генерал.

По словам Бурдинского, мероприятия предстоящего весеннего призыва никак не связаны с проведением спецоперации на Украине, так как туда направляются только военнослужащие по контракту и офицеры.

С 1 апреля в России начнется весенний призыв в армию. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Согласно документу, этой весной на военную службу в Вооруженные силы и другие силовые структуры страны призовут 134,5 тысячи человек. Как сообщил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу, это меньше, чем в прошлом году. Он также поручил начать отправку новобранцев в войска в третьей декаде мая.