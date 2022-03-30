В Москве с карты уснувшего в такси айтишника купили 13 смартфонов iPhone

В Москве айтишник уснул в такси и обнаружил, что с его карты купили 13 смартфонов iPhone

В Москве 34-летний айтишник Роман уснул в такси и обнаружил, что с его карты купили 13 смартфонов iPhone на 1,4 миллиона рублей. Соответствующий материал приводит Telegram-канал Baza.

Сообщается, что вечером 26 марта мужчина отправился отдыхать в московский бар «1930» и покинул его в районе двух часов ночи на такси. Впоследствии работник IT-сферы уснул в заказанной машине и очнулся только под утро, когда двое мужчин грубо пытались выгнать его из автомобиля.

Когда айтишник добрался до дома и пришел в себя, он обнаружил, что на его телефоне установлено приложение интернет-магазина Ozon, которого раньше у него не было. Кроме того, выяснилось, что посредством маркетплейса была заказана срочная доставка 13 смартфонов iPhone, а счет мужчины, где лежали 14 500 евро (около 1,4 миллиона рублей), опустел. При этом мобильные телефоны были переданы не айтишнику, а неизвестному мужчине в медицинской маске, якобы спешившему на самолет, как рассказал курьер.

Отмечается, что пострадавший написал заявление в полицию, однако уточнил, что, скорее всего, не сможет опознать обидчиков.

Ранее в марте житель Москвы случайно выбросил 13 миллионов рублей во время уборки, приняв пакет с деньгами за мусорный мешок. Мужчина занялся уборкой своего дома, во время которой собрал несколько пакетов с отходами, а затем решил отнести их к мусорным бакам. Как отмечается в публикации, среди них оказался мешок, где хранились 13 миллионов рублей, отложенные на погашение кредита.