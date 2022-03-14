Москвич случайно выбросил 13 миллионов рублей во время уборки

Житель Москвы выбросил 13 миллионов рублей, приняв пакет с деньгами за мусор

Житель Москвы случайно выбросил 13 миллионов рублей во время уборки, приняв пакет с деньгами за мусорный мешок. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

10 марта Дмитрий (фамилия не называется) занялся уборкой своего дома, во время которой собрал несколько пакетов с отходами, а затем решил отнести их к мусорным бакам. Как отмечается в публикации, среди них оказался мешок, где хранились 13 миллионов рублей, отложенные на погашение кредита.

Мужчина заметил исчезновение крупной суммы только три часа спустя. Когда он вернулся обратно к мусорным бакам, пакета с деньгами там не оказалась. В результате москвичу пришлось обратиться к правоохранителям и написать заявление о пропаже.

Ранее в марте жительница США Элла Роуз, которая увлеклась поиском брендовых вещей в мусорках, удивилась своим ценным находкам. На своем канале GlamourDDive, который насчитывает более ста тысяч подписчиков, женщина рассказала, как обнаружила среди хлама две пары часов с металлическим и кожаным ремнями, палетку теней Anastasia Beverly Hills Amrezy стоимостью 60,5 доллара, а также парфюм марки Burberry за 35,5 доллара и набор браслетов Adrienne Vittadini.