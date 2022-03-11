Женщина увлеклась поиском брендовых вещей в мусорках и удивилась ценным находкам

Жительница США нашла в мусорном контейнере часы iTouch и пеньюар Victoria's Secret

Жительница США увлеклась поиском брендовых вещей в мусорных контейнерах и продемонстрировала на YouTube свои ценные находки. На ее ролики обратили внимание в The Sun.

На своем канале GlamourDDive, который насчитывает более ста тысяч подписчиков, Элла Роуз (Ella Rose) публикует утилизированную новую одежду, косметику и технику. В одном из видео женщина показала содержимое коробки, в которую она сложила обнаруженные в мусоре предметы. Так, среди них оказались две пары часов с металлическим и кожаным ремнями, палетка теней Anastasia Beverly Hills Amrezy стоимостью 60,5 доллара (7,2 тысячи рублей по нынешнему курсу), а также парфюм марки Burberry за 35,5 доллара (4,2 тысячи рублей) и набор браслетов Adrienne Vittadini.

В другом ролике Роуз рассказала подписчикам, как нашла множество продуктов марки Lush общей стоимостью 131,5 доллара (почти 16 тысяч рублей) и фитнес-часы iTouch в рабочем состоянии за 95 долларов (11 тысяч рублей). Помимо этого, героиню материала удивили выброшенные пакеты Victoria's Secret, в которых находились шелковый пеньюар и два флакона духов. «Серьезно, я не могу поверить, что кто-то выбрасывает абсолютно новые вещи!» — прокомментировала автор видео.

Публикации американки вызвали восхищение среди других пользователей YouTube. «Неужели тебе удалось найти такую красоту? Я в шоке!», «Я в недоумении от такого количества утилизированных новых вещей», «Обожаю твои видео, у тебя талант рыться в мусорках!» — похвалили они.

В августе 2020 года работники американского салона красоты бросились рыться в мусоре ради потерявшей кольцо клиентки. Мастер заведения Q Nails & Spa попросила женщину снять украшение, чтобы сделать ей массаж рук, и та положила его на стол рядом с собой. После этого его выбросили вместе со скатертью, которая лежала на столе во время процедуры. Персонал салона красоты и его владелец принялись искать потерянное кольцо в мусорном баке, поскольку отходы должны были вывозить только на следующий день.