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Центробанк рекомендовал банкам иметь несколько курсов рубля

РБК: Банк России рекомендовал продавцам валюты установить различные курсы рубля

Фото: Globallookpress.com

Банк России выпустил рекомендацию для кредитных организаций по корректировке подходов к купле и продаже валюты юридическим лицам. В ней говорится, что банки должны установить различные курсы в зависимости от клиента. Об этом со ссылкой на источники в трех российских банках, получивших такое письмо, сообщает РБК.

Компании-импортеры, которые приобретают валюту для расчетов по зарубежным контрактам, должны покупать ее по максимально выгодному курсу, чтобы тот не отличался от биржевого более чем на два рубля.

Это же ограничение действует для корпоративных клиентов, у которых есть валютные кредиты или еврооблигации, в случае, если валюта нужна им для исполнения таких обязательств. Кроме того, на льготных условиях валюту могут купить юрлица, имеющие разрешение специальной правительственной комиссии.

Для остальных ЦБ предлагает устанавливать курсы с отклонением не менее чем на десять рублей от биржевых условий. Таким образом компаниям придется покупать доллары и евро с существенной переплатой.

По состоянию на 16:50 30 марта доллар на Московской бирже торгуется на уровне 84 рубля, евро — 93,6 рубля. В начале недели американская валюта была выше 93 рублей, а европейская — выше 100 рублей.

Российская валюта начала укрепляться после объявления о переводе газовых контрактов с недружественными странами на рубли. В настоящее время сроки такого перехода неизвестны. Европейские партнеры «Газпрома» категорически отказываются исполнять это требование.

Различный курс продажи валют необходим из-за дефицита долларов и евро, использующихся в международных расчетах. Центробанк уже ограничил выдачу валютных средств населению до 9 сентября суммой до 10 тысяч долларов.

Курс доллара от TradingView
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Платон Щукин
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