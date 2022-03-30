Россиян предупредили о незаконной торговле лекарствами в сети

«Известия»: в сети активизировалась незаконная торговля лекарственными препаратами

На сайтах объявлений и в социальных сетях активизировалась незаконная торговля лекарственными препаратами. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что продавцы предлагают лекарства в «неповрежденной упаковке» и с «хорошим сроком годности». Так, за тысячу рублей можно купить антикоагулянт «Квадрапарин», который отпускается по рецепту. Россиян также предупредили, что под видом БАДа в сети продают противоопухолевое средство «Гидроксикарбамид».

В большей части объявлений продажа таблеток объясняется «ненадобностью» в связи с прекращением курса лечения.

Директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова заявила, что продажа любых препаратов без фармацевтической лицензии запрещена законом. «За нарушение этого закона предусмотрена административная ответственность, однако спекулянтов это не пугает», — сказала она.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в стране в десять раз вырос спрос на некоторые виды лекарств. «При этом самое удивительное, что на те препараты существует срок годности. Причем на ряд из них очень короткий, до двух лет. И люди, покупая эти препараты, четко шли на в том числе на ущерб для собственного бюджета», — заявил министр. По его словам, потребители не успеют использовать препараты до их просрочки. Кроме того, он заверил, что для льготников сформированы запасы лекарств, которых должно хватить на пять с половиной месяцев.